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KKTC'de Gazimağusa'da Acil Durum Tatbikatı Gerçekleştirildi

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı, Gazimağusa'da vatandaşların katılımıyla siren ve sığınak tatbikatı düzenledi.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 15:05
KKTC'de Gazimağusa'da Acil Durum Tatbikatı Gerçekleştirildi

KKTC'de Acil Durumlara Hazırlık için Tatbikat

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda, Gazimağusa kentinde acil durumlara hazırlık amacıyla siren ve sığınak tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata, vatandaşların aktif katılımı sağlandı.

Olası Hava Saldırısına Hazırlık

Tatbikat sırasında, senaryo gereği sirenler çaldı ve sivil vatandaşların korunması amacıyla acil durum tahliye prosedürleri test edildi. KKTC Sivil Savunma Teşkilatı görevlileri, vatandaşları uygun sığınaklara yönlendirerek tatbikatta canlandırılan hava saldırısının sona ermesini bekledi.

Başarılı Sonuç ve Bilgilendirme Toplantısı

Tatbikatın başarıyla tamamlanmasının ardından, katılımcılar ve gazeteciler için bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, bölgedeki askeri faaliyetler ile çatışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Karaca, "Ülkemizin ve ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olmadığı bu çatışmalar özelinde, ülkemize herhangi bir silahlı saldırı ihtimali değerlendirilmemektedir. Başkanlığımız, her türlü kötü olasılığa karşı gerekli tüm planlama ve hazırlıkları eksiksiz olarak yerine getirmektedir," diye konuştu.

Riskler ve Olası Senaryolar

KKTC için en olumsuz senaryonun, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sırasında kullanılan uzun menzilli füzelerin kazara bölgeye düşmesi olduğunu kaydeden Karaca, Gazimağusa'nın yakınındaki yabancı askeri üslere yönelik saldırıların da risk unsuru oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda, acil...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda, acil durumlara hazırlık amacıyla vatandaşların da katılımıyla siren ve sığınak tatbikatı yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda, acil...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda, acil durumlara hazırlık amacıyla vatandaşların da katılımıyla siren ve sığınak tatbikatı yapıldı.

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