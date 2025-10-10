KKTC'de 'Kalkınmanın Öncüleri' Kadın Girişimciler Buluşması — 150 Milyon TL Destek

KKTC'de 'Kalkınmanın Öncüleri' Kadın Girişimciler Buluşması

Kadın girişimciliğini desteklemek ve ekonomideki rollerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Kalkınmanın Öncüleri: Kadın Girişimciler Buluşması', Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) iş birliğinde KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Beyaz Salon'da düzenlendi.

Program akışı ve katılımcılar

Programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KEİ Ofisi Koordinatörü Erol Öz, YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu ile ülkedeki kadın dernekleri ve kooperatif temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; kadınlara destek ve projelerin anlatıldığı bir video gösterimi sunuldu.

Programda daha sonra özverili çalışmaları dolayısıyla kadın dernekleri ve kooperatif temsilcilerine teşekkür plaketleri takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar'dan mesaj

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında kadının her alandaki güçlü rolünün ülke kalkınmasına katkısına dikkat çekti ve 'Kadınlarımızın başarıları, KKTC'nin gücünü ve potansiyelini yansıtıyor.' ifadesini kullandı. Tatar, kadınların ekonomik süreçlere eşitlik temelinde katılımının ülkenin gelişimini hızlandıracağını ve dijitalleşme ile teknolojideki yeniliklerin kadınlara yeni fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Tatar ayrıca toplumun kültürel dokusunda kadınların belirleyici rol oynadığını belirterek, 'Kadınlarımız çocuklarına sevgiyi, kültürü ve vatan sevgisini aşılayarak geleceği şekillendiriyor. Kadınların bu dokunuşu, ülkenin manevi temelini güçlendiriyor.' diye konuştu.

150 milyon lira tutarında yeni destek programı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, önümüzdeki süreçte tarım, sanayi, turizm ve girişimcilik alanlarını kapsayacak 150 milyon lira tutarında yeni bir destek programı açıklayacaklarını bildirdi. Başçeri, kadınlarla yapılan anketler aracılığıyla toplanacak görüşlerin yeni program politikalarının şekillenmesine yön vereceğini ifade etti.

Büyükelçi Başçeri, 'Türkiye olarak, elinde yenilikçi bir fikri, katma değer yaratacak bir projesi olan her girişimciye kapılarımız sonuna kadar açıktır.' diye konuştu. Başçeri, bu programların yalnızca ekonomik katma değeri artırmakla kalmayıp kadınların üretim zincirine aktif katılımını sağlayacağını ve kadın girişimcilerin sürecin öncüleri olacağını vurguladı.

Kadın girişimciliğini desteklemek ve ekonomideki rollerini güçlendirmek hedefiyle düzenlenen "Kalkınmanın Öncüleri: Kadın Girişimciler Buluşması", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yapıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, programda konuşma yaptı.