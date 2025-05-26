KKTC'de TİKA Destekli Süt Toplama Merkezi Açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle kurulan Vadili Süt Toplama Merkezi törenle hizmete alındı.

Açılış törenine, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile vatandaşlar katıldı.

Ünal Üstel: "Türkiye Cumhuriyeti Bizim Yanımızda"

Başbakan Ünal Üstel, törende yaptığı konuşmada, hükümet olarak geçmişte yarım kalan projeleri tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Üstel, üretim ve üreticiye destek verdiklerini vurgulayarak: "Hiç kimse unutmasın bizim yanımızda Türkiye Cumhuriyeti var. Ne yaparlarsa yapsınlar Kıbrıs Türk toplumunu üretimden koparamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Ali Murat Başçeri: "Hayalimiz Ortak, Geleceğimiz Bir"

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC ekonomisine önemli katkı sağlaması beklenen Vadili Süt Toplama Merkezi'nin açılışında, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Başçeri, "Hayalimiz ortak, geleceğimiz bir" şiarıyla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

TİKA'nın Destekleri

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, açılışı yapılan süt toplama merkezinin hijyenik koşullarda modern süt soğutma tankları, tartı sistemleri ve diğer ekipmanlarla donatıldığını belirtti. Kayalar, merkezin, KKTC üreticilerinin süt üretimiyle ilgili sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçladığını aktardı.

Bugüne kadar KKTC’de 250’den fazla proje hayata geçirdiklerini belirten Kayalar, TİKA'nın Ada'da tarımdan sağlığa, eğitimden kültür varlıklarının kalkınmasına kadar geniş bir yelpazede çalışmalara imza attığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle kurulan Vadili Süt Toplama Merkezi törenle hizmete alındı. Törene, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle kurulan Vadili Süt Toplama Merkezi törenle hizmete alındı. Törene, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.