KKTC Lefkoşa'da Gazze ile Dayanışma Konvoyu

Lefkoşa'da Kıbrıs Filistin İnisiyatifi'nin düzenlediği Gazze dayanışma konvoyu, Hala Sultan Camisi'nden başlayıp Ledra Palace'ta son buldu; dilekçe BM'ye teslim edildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 23:49
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, İsrail saldırılarını protesto etmek amacıyla bir dayanışma konvoyu düzenlendi.

Etkinlik, Hala Sultan Camisi önünde başladı. Türkiye, KKTC ve Filistin bayrakları taşıyan onlarca araçlık konvoy, Lefkoşa şehir merkezinde tur attı ve gösteriyi Ledra Palace Sınır Kapısı'nda sonlandırdı.

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi Basın Sözcüsü Mücahit Avcı, konvoyun amacının İsrail'in Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü soykırımı protesto etmek olduğunu söyledi. Avcı, Filistin'de 1948'den beri süren işgal ve haksızlığın sona ermesi için hazırladıkları dilekçeyi Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler (BM) misyonuna ileteceklerini belirtti ve Gazze'deki katliamların son bulması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Keleş, İsrail'in Gazze'de 2 yıldan beri kadın, çocuk demeden binlerce sivili katlettiğine dikkat çekerek, dünyanın bu katliamlara artık 'dur' demesi gerektiğini söyledi. Keleş ayrıca, Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı da protesto ettiklerini belirtti.

Konvoy üyeleri ve katılımcılardan oluşan heyet, basın açıklamasının ardından hazırladıkları dilekçeyi BM'nin Kıbrıs'taki temsilciliğine teslim etti. Dilekçede İsrail'in saldırılarının ve işgalinin son bulması ile haksızlıkların giderilmesi talep edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, İsrail saldırılarını protesto etmek için Gazze ile dayanışma konvoyu düzenlendi.

