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KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. Sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 19:05
KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

Öztürkler'den Anlamlı Ziyaret

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Öztürkler, ziyareti sırasında Önder'in ailesine "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Ayrıca, sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Öztürkler, çıkışta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin ve Kıbrıs Türk halkının "geçmiş olsun" dileklerini ana vatanda paylaştığını belirten Öztürkler, "Değerli Başkanvekilimiz her şeyden önce çok önemli bir insan, değerli bir siyasetçi, uzlaşı kültürü ve insani değerleri örnek alınacak bir kişi. İnşallah en yakın zamanda sağlığına kavuşması en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı.

Sanat Camiasından Destek Ziyareti

Ayrıca, sanatçılar Yavuz Bingöl ve Oktay Kaynarca da Önder'in tedavi gördüğü hastaneye gelerek destek verdiler. Ziyaret sonrası açıklama yapan Kaynarca, Önder'in, ülkenin kardeşliğini, barışını ve aydınlık geleceğini temsil eden bir duruşa sahip olduğunu ifade etti.

Kaynarca, "O yüzden herkes için çok değerli ve hepimizin duası onunla. İnşallah kalkacak, o sevimli yüzüyle, umut veren tavrıyla herkese el sallayacak ve kaldığı yerden devam edecek diye umuyoruz." dedi.

Bingöl ise aynı duyguları paylaşarak, "Yattığı yerde bile bütün Türkiye'yi birleştirdi. Herkes dua ediyor. Bu kadar duayla ben ayağa kalkacağını düşünüyorum. Bu ülke barışı tatmadan, barışa kavuşmadan bizi bırakmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul...

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

Sanatçılar Yavuz Bingöl (sağda) ve Oktay Kaynarca (solda), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul...

Sanatçılar Yavuz Bingöl (sağda) ve Oktay Kaynarca (solda), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

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