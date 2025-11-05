KMÜ'de 'Öğrencilik Hayatında Spor ve Tekvando' Etkinliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından, Sağlık Yönetimi Topluluğu ve Liderlik Atölyesi Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, öğrenci ve akademisyenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Programa Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı de iştirak etti.

Konuklar ve program akışı

Etkinliğin konuk konuşmacıları arasında Türkiye Tekvando Federasyonu Karaman İl Temsilcisi Doç. Dr. Ali Erdoğan, Tekvando Milli Takım Antrenörü ve Devlet Sporcusu Sadullah Bacaksız ve Milli Sporcu Araştırma Görevlisi Hilal Şimşek yer aldı.

Kürsüdeki vurgular

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Sağlık Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Selcan Gürkan, fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hâlinin yanı sıra başarı yolunda sporun önemine dikkat çekti ve özellikle tekvandonun disiplin, azim ve liderlik değerlerini ön plana çıkardı.

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Budak, uzun yıllardır tekvando ile ilgilendiğini belirterek, bu sporun bireysel gelişim ile akademik başarıya sağladığı katkılara değindi. Budak, 26-30 Ekim 2025 tarihlerinde Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde birinci olan Türk Milli Takımını da tebrik etti ve etkinliğin amacını, öğrencileri tekvando ile tanıştırmak ve sporu yaşamlarının bir parçası hâline getirmelerine katkı sunmak olarak açıkladı.

Selamlama konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, sporun sadece fiziksel değil akademik başarı ve yaşam disiplini için de belirleyici olduğunu vurguladı; sporun kişiye sabır, kararlılık ve özgüven kazandırdığını söyledi.

Konuşmacıların paylaşımları

Doç. Dr. Ali Erdoğan, tekvandonun tarihsel kökenleri ve 'Do' felsefesi üzerine bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Sadullah Bacaksız ise sporculuk kariyerinden milli takım antrenörlüğüne uzanan yolculuğunu ve başarılarının arkasındaki disiplin ile azmi öğrencilerle paylaştı. Hilal Şimşek ise kendi öğrencilik deneyimlerinden örnekler vererek, sporun bireysel gelişim, motivasyon ve hedef belirlemedeki rolünü anlattı.

Etkinlik, tekvandonun gençlerin kişisel ve akademik gelişiminde oynadığı rolü öne çıkaran konuşmalar ve deneyim paylaşımları ile sona erdi.

