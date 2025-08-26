Kocaeli Başiskele’de Vehbi Koç Vakfı ve Ford Otosan ile İki Okul İçin Protokol İmzalandı

Kocaeli Başiskele’de iki okul yatırımı için protokol

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, Vehbi Koç Vakfı ile Ford Otosan arasında bir ilkokul inşaatı ve bir ortaokul onarımı için protokol imzalandı. Protokol töreni Kocaeli Valiliğinde gerçekleştirildi.

Tören ve açıklamalar

İmzalanan protokol kapsamında ilçedeki 24 derslikli Başiskele Atatürk Ortaokulu onarılacak, ayrıca 26 derslikli yeni bir ilkokul inşa edilecek. Törende konuşan Vali İlhami Aktaş, yapımına başlanacak ilkokulun 2027 yılında eğitime açılacağını, onarımı yapılan ortaokulun ise "bu eğitim öğretim yılında" faaliyete geçeceğini bildirdi.

Aktaş, kente yapılan eğitim yatırımlarının devlet imkanlarıyla hayırsever katkılarının birleşmesiyle daha anlamlı olduğunu vurgulayarak; "Bu ihtiyacı hayırseverlerimizle devlet yatırımlarıyla kapatmaya çalışıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında 20 eğitim kurumumuz faaliyete başlayacak. Bunların çoğunluğu devlet yatırımı. Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kuruluşlardan destek mesajları

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, bölgeyle birlikte büyüdüklerini ve kente değer katmayı görev bildiklerini belirterek, "Bu yatırımların en başında eğitim geliyor. Böyle bir sürece katkı sunduğumuz için son derece memnunuz. Bu sürecin sürdürülebilirlik çerçevesinde devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu ise eğitimin vakıf için öncelikli alan olduğunu vurguladı ve devletle işbirliği halinde yapılan yatırımları sürdürülebilir şekilde desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Toprakoğlu, vakfın devlete bağışladığı kurumları sonrasında da desteklemeyi ilke edindiğini; "Devlete bağışladığımız kurumları da desteklemeye devam ediyoruz. Sadece devretmek, hibe etmek değil, sonrasında da sahip çıkmak prensiplerimizden." sözleriyle aktardı.

Protokolün imzalanması ve proje ayrıntıları

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Güven Özyurt ve Oğuz Toprakoğlu protokolü imzaladı.

Projeye ilişkin teknik bilgide, 26 derslikli ilkokulun toplam inşaat alanının 6 bin 756 metrekare olduğu, yapının bodrum, zemin ve artı 3 kat şeklinde inşa edileceği belirtildi.

