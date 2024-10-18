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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hatay'a Yeni Bir Okul Kazandırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın Kumlu ilçesinde 12 derslikli okul inşa edecek.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:36
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hatay'a Yeni Bir Okul Kazandırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hatay'da Eğitime Destek Oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin vurduğu Hatay'ın Kumlu ilçesine 12 derslikli bir okul inşa etmeye hazırlanıyor.

Proje Detayları

Belediyeden alınan bilgilere göre, Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelere destek amaçlı çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu okul projesiyle eğitim alanında önemli bir iyileştirme gerçekleştirecek. Okul projesinin maliyeti 77 milyon 892 bin lira olarak belirlenirken, inşaat çalışmaları 11 Ekim'de başlamış bulunmaktadır. Proje kapsamında Kumlu'da yapılacak okulda 12 derslik ile 90 kişilik çok amaçlı bir salon bulunacak.

Finansman ve Destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje için gerekli olan maliyetin tamamını üstlenirken, aynı zamanda Kahramanmaraş depreminin ardından oluşturulan Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu aracılığıyla toplanan yardımlar da projenin finansmanını destekleyecek.

Platform tarafından düzenlenen iki yardım gecesinde elde edilen gelir, Hatay'da deprem nedeniyle uzuvlarını kaybeden bireyler için fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi açılmasına da katkı sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kumlu...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kumlu ilçesine 12 derslikli okul kazandıracak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kumlu...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kumlu ilçesine 12 derslikli okul kazandıracak.

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