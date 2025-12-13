DOLAR
Kocaeli Büyükşehir'den 'Kışa Hazırız' Mesajı: Ekiplere Moral Etkinliği

Kocaeli Büyükşehir, kış öncesi sahada çalışacak personele moral verdi; ekipler 'kışa hazırız' mesajı verdi, balık ikramı ve kemençe eşliğiyle motivasyon sağlandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:54
Kocaeli Büyükşehir'den 'Kışa Hazırız' Mesajı: Ekiplere Moral Etkinliği

Kocaeli Büyükşehir'den 'Kışa Hazırız' Mesajı

Ekiplere moral ve motivasyon etkinliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yoğun geçmesi beklenen kış dönemi öncesi sahada çalışacak personele moral ve motivasyon sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlikte Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ile Yol ve Bakım Dairesi Başkanı Hakan Kocatürk Kocaeli'yi kışa hazırlayacak personelle bir araya geldi. Genel Sekreter Baraçlı'nın buluşmaya katılması personel tarafından memnuniyetle karşılandı.

Keyifli geçen buluşmada Büyükşehir ekipleri, 'kışa hazırız' mesajı verdi. Izgarada pişirilen balıklar ekmek arasında personele ikram edilirken, etkinliğin renkli anlarından biri de çalınan kemençeye hep birlikte eşlik edilmesi oldu. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşma, hem A takımına hem de yol bakım timine moral oldu.

Yoğun kış mesaisi öncesi düzenlenen etkinlik, personelin motivasyonunu artırdı. Büyükşehir ekipleri kış aylarında şehir genelinde yol bakımı, karla mücadele ve acil müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye, gece-gündüz demeden aktif çalışan personeline yönelik bu tür etkinlikleri önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyor.

