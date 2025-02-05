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Kocaeli Çayırova'da Fabrikada Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:56
Kocaeli Çayırova'da Fabrikada Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Kocaeli'de Yangın Paniği

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'ta bulunan bir yalıtım malzemeleri imalatı yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir müdahale ile yangını 1 saat içinde kontrol altına aldı. Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yalıtım malzemeleri imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye...

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yalıtım malzemeleri imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yalıtım malzemeleri imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye...

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yalıtım malzemeleri imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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