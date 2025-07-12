Kocaeli Çayırova'daki Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir plastik varil üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi Ayçiçek Sokak üzerinde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlak verdi.

Olayın ardından, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının fabrikanın üretim alanında hasara neden olduğu bildirildi. İtfaiye ekipleri, yangın söndürme işlemlerinin ardından alanda soğutma çalışmaları başlattı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik varil üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik varil üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.