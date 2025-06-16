Kocaeli D-100'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli D-100 Kara Yolunda Zincirleme Kaza

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kazanın gerçekleştiği nokta, Osmanyılmaz Mahallesi'nde İstanbul yönünde seyreden bir araçta meydana geldi. 41 ANA 091 plakalı tırın sürücüsü İ.K., trafik sebebiyle duran E.Ş. yönetimindeki 41 AZC 409 plakalı panelvana çarptı. Bu çarpışmanın etkisiyle H.G. yönetimindeki 34 FZD 900 ve N.N. idaresindeki 34 FEJ 613 plakalı hafif ticari araçlar da kazaya karıştı.

Kaza sonucunda panelvan sürücüsü E.Ş. yaralanırken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından, etkilenen araçların kaldırılmasıyla birlikte belirtilen güzergâhtaki trafik sorunu normale döndü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı.