Kocaeli'de 10 Kasım Mevlidine Protesto Çağrısı: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Gebze'de sosyal medya paylaşımı sonrası emniyet müdahalesi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında camilerde okutulacak mevlide yönelik sosyal medya üzerinden protesto çağrısı yapan bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Valiliğinin il ve ilçelerdeki tüm camilerde mevlit okutulması yönündeki kararı sonrası, M.K. adlı şahıs sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. M.K. paylaşımında, "Allah düşmanlarına rahmet okunmasına müsaade etmeyelim" ifadelerini kullanarak Gebze Arapçeşme Camisinde toplanma çağrısında bulundu.

Paylaşımın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, M.K.’yı sabah saatlerinde Çayırova ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Arapçeşme Camisi çevresinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Okunan mevlit ve kılınan namazın ardından program sorunsuz şekilde tamamlandı.

