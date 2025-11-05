Kocaeli’de 15 Milyon TL’lik 233 Bin Sahte Yedek Parça Ele Geçirildi

Kocaeli’de 15 Milyon TL’lik Sahte Yedek Parça Operasyonu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, oto yedek parça piyasasını hedef alan kapsamlı sahtecilik faaliyetinin merkezine darbe vuruldu.

Operasyon Detayları

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, taklit oto yedek parça üretimi ve satışının yapıldığı tespit edilen depoya operasyon düzenlendi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Kasım tarihinde Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesindeki depoda arama yapıldı.

Aramalarda; farklı otomotiv markalarına ait toplam 38.208 adet taklit araç parçası, 195.705 adet koli ve etiket ile baskı ve etiketleme için kullanılan 15 makine ele geçirildi. Böylece operasyonda toplam 233.928 parça ürün ele geçirildi.

Soruşturma ve Şüpheliler

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi T.T. ile çalışanlar E.Y. ve M.N. hakkında, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma ve el koyma işlemleri devam ediyor.

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON LİRAYI BULAN 233 BİNDEN FAZLA SAHTE ARAÇ PARÇASI, KOLİ ETİKETİ VE BASKI MAKİNESİ ELE GEÇİRİLDİ. ÜÇ KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI.