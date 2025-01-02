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Kocaeli'de 21 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü M.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 01:03
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 01:10
Kocaeli'de 21 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, M.Ç. (41) isimli şahsın Gebze'de bulunduğu tespit edildi.

Operasyon Gerçekleştirildi

Hükümlü M.Ç., “birden fazla kişiyle, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “nitelikli yağma” suçlarından hüküm giymişti. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operativo sonucunda M.Ç., ekipler tarafından yakalanarak, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

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