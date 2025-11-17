Kocaeli'de 30 Bin Öğrenciye 392 Milyon Liralık Eğitim Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere yönelik başlattığı eğitim desteği ile yaklaşık 30 bin öğrenciye toplam 392 milyon lira kaynak ayırdı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eylül, ekim ve kasım ayı ödemeleri hesaplara geçti; üniversite öğrencilerine ise ilk ödemenin ocak ayında yapılacağı bildirildi.

Bütçe ve kapsam

2025-2026 eğitim öğretim dönemi için belirlenen programda; 20 bin 100 ilkokul ve ortaokul öğrencisine 226 milyon 125 bin lira, 5 bin 861 lise öğrencisine 65 milyon 936 bin lira, ve 3 bin 990 üniversite öğrencisine 99 milyon 775 bin lira burs desteği sağlanacak.

Başkan Büyükakın'ın açıklaması

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, seçim beyannamesindeki 20 bin öğrenci taahhüdünü 30 bine çıkardıklarını belirtti. Başvurusu kabul edilen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 3 aylık (eylül, ekim, kasım) ödemelerinin yattığını duyuran Büyükakın, "Çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Güle güle harcayın, Allah zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.

Ödeme takvimi ve miktarlar

Program kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 9 ay boyunca aylık 1.250 TL ödenecektir. Üniversite öğrencilerine ise 10 ay boyunca aylık 2 bin 500 TL burs verilecek. Üniversite öğrencilerinin ilk ödemeleri 15 Ocak 2026'da yapılacak; bu tarihte eylül, ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan dört aylık tutar hesaplara toplu yatırılacaktır.

Kart teslimi

Ödemeler öğrencilerin '41 Kart' hesaplarına aktarıldı. Kartı bulunmayan hak sahipleri en yakın Sosyal İletişim Merkezi'ne başvurarak kartlarını teslim alabilecek.

