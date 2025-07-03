Kocaeli'de 435 Düzensiz Göçmen Sınır Dışı Edildi

Kocaeli'de Düzensiz Göçle Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, ilde geçen ay 435 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı edildiğini açıkladı. Açıklama, Valilik'te düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı sırasında yapıldı.

Toplantıda, terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş, trafik kontrolleri gibi önemli konular ele alındı. Aktaş, Haziran ayında emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 5 terör zanlısından 2'sinin tutuklandığını, 3'ünün ise sınır dışı edildiğini belirtti.

Aranan Suçlular Ele Geçirildi

Vali Aktaş, kişiye karşı işlenen suçlarda bir önceki ayın rakamlarına göre azalma gözlemlendiğini ifade etti. Haziran ayında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 279, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ise 87 olmak üzere toplam 366 kişi hapis cezası almış olup, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, ifade vermek amacıyla aranan 934 kişi de yakalanarak adli mercilere süreç başlatıldı. Vali Aktaş, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Mobil Araçlarla Düzensiz Göçle Mücadele

Aktaş, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 5 mobil araç ile 5 farklı noktada düzensiz göçle mücadelenin devam ettiğini ifade etti. Emniyet ve jandarma ekiplerinin Haziran ayında 337 düzensiz göçmeni tespit ettiği ve bu kişilerle ilgili yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Vali Aktaş, özellikle Suriye'den gönüllü dönüşlerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş (ortada) İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, kentte geçen ay 435 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı edildiğini bildirdi.