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Kocaeli'de 5 Hükümlü Hızla Yakalandı

Kocaeli'de, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:27
Kocaeli'de 5 Hükümlü Hızla Yakalandı

Kocaeli Emniyeti'nden Başarılı Operasyon

Kocaeli'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, aranan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak Kartepe, Çayırova ve Gebze ilçelerinde kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Yakalanan Hükümlüler ve Cezaları

Düzenlenen operasyonlar neticesinde, 21 suç kaydı ve "muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 26 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.A, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Ç, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan D.K ve 3 ayrı suçtan 7 yıl 8 ay 2 gün hapis cezası bulunan A.Ç başarılı bir şekilde yakalandı.

Hükümlüler Cezaevine Gönderildi

Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilerek adalet önünde hesap vermeleri sağlandı.

Kocaeli'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

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