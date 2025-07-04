Kocaeli'de Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen ağaçlık alan yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın Müdahale Süreci

Beylikdağı bölgesinde çıkan yangın, ihbar sonrası bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri tarafından hızlıca kontrol altına alındı. Yangından etkilenen itfaiyecilere ekip arkadaşları su vererek destek oldu. Şu anda soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Yetkili Açıklamaları

Olay yerinde incelemelerde bulunan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, yaptığı açıklamada yangının sebebine ilişkin çalışmalara devam edildiğini söyledi. Özyiğit, yerleşim yerlerine dair herhangi bir tehlike olmadığını belirterek, "Yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları yer yer yapılıyor. Kurumlarımız tedbirli davranıyor. İtfaiye başta olmak üzere orman kurumlarımız ve çevre belediyeler hızlı bir şekilde müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. İlgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Özyiğit, yangının etkilediği alanın yaklaşık 2,5-3 hektar olduğunu ve can kaybının yaşanmadığını aktardı. Ayrıca, yangının kontrolü için şu anda 30 civarında aracın görevde olduğunu vurgulayarak, "Hepimize geçmiş olsun," dedi.

Yerel Yönetimden Uyarı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli genelinde orman bölgelerine giriş yasağı olduğunu hatırlatarak, vatandaşları bu yasağa uymaları konusunda uyardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.