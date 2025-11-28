Kocaeli'de Alkollü Müşteri Benzinlik Çalışanını Darbetti — O Anlar Kamerada

Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını darbetti

Çayırova'da gece vakti yaşanan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Çayırova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde meydana geldi. İstasyona aracıyla gelen ve alkollü olduğu iddia edilen G.Ö., yakıt aldıktan sonra görevli M.E.S. tarafından kendisine verilen fişle kasaya yönlendirildi.

Ödeme işlemi yapıldıktan hemen sonra başlayan tartışmada G.Ö., çalışana dönerek "Oldu mu? Ödedim mi?" diye sordu ve kısa süre içinde öfkesine kapıldı. Bir anda saldırıya geçen zanlı, M.E.S.'yi darbetmeye başladı.

Diğer personelin müdahalesine rağmen saldırgan, çalışanı istasyon dışına kadar kovaladı. Korkuya kapılan M.E.S., yola doğru kaçarak uzaklaştı. Tüm bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

