Kocaeli'de Alkollü Müşteri Benzinlik Çalışanını Darbetti — O Anlar Kamerada

Kocaeli Çayırova'da alkollü olduğu iddia edilen G.Ö., ödeme sonrası tartıştığı pompa görevlisi M.E.S.'yi darbedip istasyon dışına kadar kovaladı; anlar kamerada.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 00:50
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 00:50
Kocaeli'de Alkollü Müşteri Benzinlik Çalışanını Darbetti — O Anlar Kamerada

Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını darbetti

Çayırova'da gece vakti yaşanan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Çayırova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde meydana geldi. İstasyona aracıyla gelen ve alkollü olduğu iddia edilen G.Ö., yakıt aldıktan sonra görevli M.E.S. tarafından kendisine verilen fişle kasaya yönlendirildi.

Ödeme işlemi yapıldıktan hemen sonra başlayan tartışmada G.Ö., çalışana dönerek "Oldu mu? Ödedim mi?" diye sordu ve kısa süre içinde öfkesine kapıldı. Bir anda saldırıya geçen zanlı, M.E.S.'yi darbetmeye başladı.

Diğer personelin müdahalesine rağmen saldırgan, çalışanı istasyon dışına kadar kovaladı. Korkuya kapılan M.E.S., yola doğru kaçarak uzaklaştı. Tüm bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ’NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE BİR AKARYAKIT İSTASYONUNDA ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN G.Ö....

KOCAELİ’NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE BİR AKARYAKIT İSTASYONUNDA ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN G.Ö., ÖDEMEYİ YAPTIKTAN SONRA TARTIŞMAYA BAŞLADIĞI POMPA ÇALIŞANI M.E.S.’Yİ DARBEDİP BENZİNLİK DIŞINA KADAR KOVALADI. KORKUYA KAPILAN ÇALIŞAN YOLA DOĞRU KAÇMAK ZORUNDA KALDI.

KOCAELİ’NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE BİR AKARYAKIT İSTASYONUNDA ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN G.Ö....

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de 1 buçuk milyon liralık kaçak tütün ele geçirildi
2
Zelenskiy: Ukrayna ve ABD Heyetleri Barış Planı İçin Bu Hafta Sonu Toplanıyor
3
Aydın Efeler'de Ev Yangını: Yaşlı Kadın Evsiz Kaldı
4
Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul'da: Kültür ve Lezzetler İstanbullularla Buluştu
5
Ünye'de 6. Sınıf Öğrenci Sınıfta Baygınlık Sonrası Hayatını Kaybetti
6
Çorum'da motosiklet hırsızlığı: 18 yaş altı 3 çocuk yakalandı, uyuşturucu bulundu
7
Babaeski'de Ev Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı — Eski Eş Gözaltında

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?