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Kocaeli'de Apartmanda Çıkan Yangında 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 00:41
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 00:41
Kocaeli'de Apartmanda Çıkan Yangında 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'de Apartman Yangını: İki Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Yavuz Selim Mahallesi 406. Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Saliha Y.'ye ait 3 katlı apartmanın giriş katındaki kiracı olarak yabancı uyruklu 3 kişinin yaşadığı evde meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sararken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında üst katta oturan iki kişi dumandan etkilenirken, ev sahibi Saliha Y. ise yaşadığı panik nedeniyle fenalık geçirdi. Daraçıdan etkilenerek ambulansa kaldırılan duman etkisindeki 2 kişi ve ev sahibi, ayakta tedavi edilerek sağlık durumları kontrol altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Olayın ardından kaçan ve yangını çıkardığı iddia edilen yabancı uyruklu 3 kişiden biri, Gebze Otogarı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi....

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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