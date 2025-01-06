Kocaeli'de ATM'den Para Çekerken Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Kocaeli'de ATM'den Para Çekerken Canice Saldırı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan Maksut Beytaş (56) hayatını kaybetti. Olay, 4 Temmuz Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Beytaş, ATM'den para çekerken yanına yaklaşan U.B. (22) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak, yapılan kontrollerde Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan U.B., polis ekipleri tarafından İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.