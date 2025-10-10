Kocaeli'de Biberiye Hasadı Başladı: Kuraklığa Rağmen 200 Ton Hedefi

Kocaeli'de biberiye hasadı başladı: Kuraklığa rağmen yüksek verim beklentisi

Son yıllarda tıbbi ve aromatik bitki üretiminde öne çıkan Kocaeli'de, hasadı başlanan biberiyede kuraklığa rağmen yüksek verim bekleniyor.

TABİP ile sözleşmeli üretim yayılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında başlattığı Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında kent genelinde yaklaşık 1000 dönüm alanda sözleşmeli tarım modeliyle biberiye, nane, melisa ve kekik üretimi yapılıyor. TABİP sayesinde özellikle biberiye bitkisi için "Türkiye'nin en büyük konvansiyonel üretim merkezi" konumuna gelindiği belirtiliyor.

Hasat, işleme ve kullanım

Ağustos sonunda naneyle başlayan hasat çalışmaları, biberiyeyle devam ediyor. Sabah saatlerinde tarlaya giren işçiler tarafından toplanan biberiye, İzmit'teki distilasyon (damıtma) tesisine gönderiliyor ve burada damıtma tanklarında bitkilerden uçucu yağ elde ediliyor. Elde edilen uçucu yağların bir kısmı gıda ve kozmetik sanayisine hammadde olarak satılırken, bir kısmı da Sekapark AŞ. tarafından üretilen ürünlerde kullanılıyor.

Hedefler, verim ve tarımsal model

Sekapark AŞ.'nin genel müdürü Bayram Karakuş, AA muhabirine projenin Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla 2020'de başladığını, amaçlarının kentteki çiftçilerin refahını artırmak ve katma değerli üretime yönlendirmek olduğunu söyledi. Karakuş, proje kapsamında pilot bölge seçilen Kandıra'da dikimlerin yapıldığını ve zamanla diğer ilçelerde de uygun bitkilerin dikildiğini aktardı.

Karakuş, projenin "yaklaşık 1000 dekar alanda" biberiye, nane, melisa ve kekik üretimiyle sürdüğünü belirterek, "Çiftçilerimizle sözleşmeli tarım yapıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçinin yükünü ciddi manada biz üstleniyoruz. Daha çok bakım işlerini, sulama işlerini, otla mücadele işlerini çiftçimiz yapıyor. Ürünün tarlaya dikimi, hasadı, gibi daha zor olan konuları biz üstleniyoruz." dedi.

Bu yıl etkili olan kuraklığa rağmen biberiyede yüzde 20 rekolte artışı beklediklerini ve sezon sonunda 200 ton civarında yaş ürün elde etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Karakuş, "Bu sene kurak geçti. Buna rağmen rekoltemiz iyi gidiyor. Hedefimiz sezon sonunda 200 ton civarı yaş ürün elde etmek. Rekoltenin yüzde 20 artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Katma değer, işleme ve ihracat

Hasat edilen bitkilerin bozulmasını önlemek için hızla distilasyon tesisine sevk edildiğini belirten Karakuş, "Burada uçucu yağ alma işlemini yapıyoruz. TÜBİTAK'taki tesisimizde özütünü çıkarıyoruz." dedi. Uçucu yağların daha çok kozmetik sektöründe, özütün ise gıda takviyeleri için talep gördüğünü aktaran Karakuş, "Bitkileri farklı farklı ürünlerde kullanarak 100 küsur ürün yaptık. Bunları perakende sektörüne, dijital platformlarda piyasaya sunuyoruz. Uçucu yağ gruplarımız var. Baharatlık, çaylık bitki gruplarımız var. Aynı şekilde kozmetik yaptığımız bitkiler var. Pişmaniye, cezerye gibi ürünlerimiz var." diye konuştu.

Karakuş, ihracat hedeflerine değinerek bu yıl Balkan ülkelerine ve Gürcistan'a deneme niteliğinde satışlar gerçekleştirdiklerini, uzun vadede ihracat payını artırarak katma değeri yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sürdürülebilir ve konvansiyonel üretim vurgusu

Karakuş, organik tarım yönetmeliğine uygun konvansiyonel (yüksek verimlilik düşük maliyet) üretim yaptıklarını belirterek, "Ürünlerimizde hiçbir şekilde pestisit kullanmıyoruz. Yaklaşık 1000 dekar alanda organik tarım yapmak kolay değil. TABİP, bu şekilde konvansiyonel yapılan, sürdürülebilir tek proje. Türkiye'de farklı farklı bölgelerde dağdan toplanma metoduyla biberiye toplanıyor. Biz bunu konvansiyonel tarımla elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

