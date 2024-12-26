DOLAR
35,27 -0,12%
EURO
36,74 -0,38%
ALTIN
2.979,17 -0,55%
BITCOIN
3.375.006,97 3,41%

Kocaeli'de Bıçaklama Davasında 6 Sanık Yargılanmaya Başladı

Kocaeli'de bir bıçaklama olayında 4'ü tutuklu 6 sanık hakim karşısında. Duruşma detayları ve sanıkların ifadeleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:41
Kocaeli'de Bıçaklama Davasında 6 Sanık Yargılanmaya Başladı

Kocaeli'de Bıçaklama Davasında Mahkeme Süreci Başladı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin başlatılan yargı süreci, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Dava kapsamında 4'ü tutuklu 6 sanık hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya Katılanlar

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Bilal K., Mehmet K., Hiranur B. ve Kerem K. ile tutuksuz sanıklar, maktulün kız kardeşi Birsen K. ve yeğeni Semanur O. katıldı. Ayrıca, maktul Murat Tosun'un babası İsmail Hakkı Tosun ve taraf avukatları da duruşma salonundaydı.

Baba İsmail Hakkı Tosun'un İfadesi

Maktulün babası, tutuklu sanıklar Bilal K., Mehmet K. ve Hiranur B.'den şikayetçi olduğunu belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Sanık Bilal K.'nin İfadesi

Sanıklardan Bilal K., Murat Tosun'un nişanlısı Hiranur B.'yi taciz ettiğini iddia ederek, Tosun'un yeğeni Semanur O.'dan maktulün fotoğrafını istediğini söyledi. Bilal K. ayrıca, Murat Tosun'un arabasına bindiği esnada nişanlısına, 'Bu mu?' diye sorduğunu ve onay almasının ardından bıçağı birkaç kez sapladığını aktardı.

Sanık Mehmet K.'nin Açıklamaları

Tutuklu sanık Mehmet K., Zonguldak'ta eşinin araması sonucu Kocaeli'ye geldiğini ve Taciz eden kişinin evine giderek maktulü gördüklerini belirtti. Olay esnasında Murat Tosun'un kanlar içinde yattığını ifade etti.

Sanık Hiranur B.'nin İfadeleri

Hiranur B., maktulün kendisini otobüste taciz ettiğini belirterek, olay günü maktulün yanından indikten sonra Bilal K.'nın bıçakla saldırdığına şahit olduğunu söyledi. Olayın ardından karakola gittiklerini de ekledi.

Mahkeme Heyetinin Kararı

Mahkeme heyeti, sanık Kerem K.'nın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ise ertelendi.

Olayın Geçmişi

Olay, 5 Şubat tarihinde Derince ilçesindeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde meydana gelmişti. Maktul Murat Tosun, bıçaklı saldırı sonrasında hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Müteahhit Yeterlilik Kriterleri Resmi Gazete'de Yayınlandı
2
Sakarya'da Otomobilin Çarptığı 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Tekirdağ'da Fırtına Nedeniyle Yatan Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
4
Samsun'da Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Yeniden Gözaltına Alındı
5
İzmir'de Okul Servisi Tıra Çarptı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı
6
Bakan Göktaş, Engelli Hakları İçin Erişilebilirlik Genelgesi Üzerine Açıklamalarda Bulundu
7
MSB: Münbiç ve Tişrin Barajı Kontrolü Suriye Milli Ordusu'nda!

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!