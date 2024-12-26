Kocaeli'de Bıçaklama Davasında 6 Sanık Yargılanmaya Başladı

Kocaeli'de Bıçaklama Davasında Mahkeme Süreci Başladı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin başlatılan yargı süreci, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Dava kapsamında 4'ü tutuklu 6 sanık hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya Katılanlar

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Bilal K., Mehmet K., Hiranur B. ve Kerem K. ile tutuksuz sanıklar, maktulün kız kardeşi Birsen K. ve yeğeni Semanur O. katıldı. Ayrıca, maktul Murat Tosun'un babası İsmail Hakkı Tosun ve taraf avukatları da duruşma salonundaydı.

Baba İsmail Hakkı Tosun'un İfadesi

Maktulün babası, tutuklu sanıklar Bilal K., Mehmet K. ve Hiranur B.'den şikayetçi olduğunu belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Sanık Bilal K.'nin İfadesi

Sanıklardan Bilal K., Murat Tosun'un nişanlısı Hiranur B.'yi taciz ettiğini iddia ederek, Tosun'un yeğeni Semanur O.'dan maktulün fotoğrafını istediğini söyledi. Bilal K. ayrıca, Murat Tosun'un arabasına bindiği esnada nişanlısına, 'Bu mu?' diye sorduğunu ve onay almasının ardından bıçağı birkaç kez sapladığını aktardı.

Sanık Mehmet K.'nin Açıklamaları

Tutuklu sanık Mehmet K., Zonguldak'ta eşinin araması sonucu Kocaeli'ye geldiğini ve Taciz eden kişinin evine giderek maktulü gördüklerini belirtti. Olay esnasında Murat Tosun'un kanlar içinde yattığını ifade etti.

Sanık Hiranur B.'nin İfadeleri

Hiranur B., maktulün kendisini otobüste taciz ettiğini belirterek, olay günü maktulün yanından indikten sonra Bilal K.'nın bıçakla saldırdığına şahit olduğunu söyledi. Olayın ardından karakola gittiklerini de ekledi.

Mahkeme Heyetinin Kararı

Mahkeme heyeti, sanık Kerem K.'nın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ise ertelendi.

Olayın Geçmişi

Olay, 5 Şubat tarihinde Derince ilçesindeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde meydana gelmişti. Maktul Murat Tosun, bıçaklı saldırı sonrasında hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.