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Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 18:42
Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Bıçaklı Kavga!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 36 yaşındaki Uğur D. hayatını kaybetti. Kavganın, Kayacık Mahallesi Muharrem Erdoğan Halı Saha mevkisinde, husumetli iki kişi arasında çıktığı öğrenildi.

Kavga ve Sonrası

41 yaşındaki E.K., kavga sırasında Uğur D'yi göğüs bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayı gören çevre sakinleri, hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, yaralı Uğur D'yi Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltı ve Tutuklama

Olay sonrası E.K. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

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