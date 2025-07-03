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Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 19:42
Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Yenimahalle Fatih Caddesi'nde meydana gelen bıçaklı kavga, bölgedeki vatandaşları sokağa döktü. Olay, iş yeri sahibi D.Y. ile G.O. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma ile başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda G.O., bıçakla bacağından yaralandı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirerek yardım talep etti.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak, şüpheli G.O. polis ekiplerince gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı....

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı....

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

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