Kocaeli'de Cankurtaranlar 179 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Kocaeli cankurtaranları 18-24 Ağustos'ta 179 kişiyi boğulmaktan kurtardı; 15 Haziran'dan bu yana müdahale edilen kişi sayısı 1671'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:08
Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, bir haftada boğulma tehlikesi yaşayan 179 kişiye müdahale ederek yaşamları kurtardı.

Müdahale ve Kayıtlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin açıklamasına göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, boğulmaların önüne geçmek amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor.

KOSKEM ekiplerince, 18-24 Ağustos tarihlerinde Cebeci'de 74, Kumcağız'da 50, Kerpe'de 11, Kovanağzı'nda 6, Sarısu'da 4, Seyrek'te 9, Bağırganlı'da 10, Bayramoğlu'nda 5, Darıca'da 7, Miço'da 3 olmak üzere toplam 179 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Bu dönemde ayrıca 21 kişiye ilk yardım hizmeti verildi.

Yaz sezonunun başladığı 15 Haziran'dan bu yana cankurtaranlar, sahil bölgelerinde boğulma tehlikesi geçiren 1671 kişiye müdahale etti.

Belediyeden Uyarı

Büyükşehir Belediyesi, tatilcilere deniz sezonunda can güvenliği açısından dikkatli olmaları, yasak bölgelere girmemeleri ve acil durumlarda 153 Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu.

