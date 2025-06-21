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Kocaeli'de Çelik Döküm Fabrikasında Yangın: Hasar Tespit Edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki çelik döküm fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ancak ciddi hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 15:49
Kocaeli'de Çelik Döküm Fabrikasında Yangın: Hasar Tespit Edildi

Kocaeli'de Fabrikalardaki Yangın Tehlikesi Başka Bir Örnekle Gündemde

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan bir çelik döküm fabrikasında meydana gelen yangın, 1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşti. Beylikbağı Mahallesi'ndeki İstanbul Caddesi üzerinde faaliyet gösteren fabrikanın ısıl işlem sulama bölümünde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangına Hızlı Müdahale

Yangını fark eden çalışanlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin çabası neticesinde yangın söndürüldü ancak yangın, işletmenin su kulesi, dış cephesi ve çatısında ciddi hasara yol açtı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangının neden çıktığına dair yetkililer tarafından yapılan incelemeler devam ediyor. Bu tür kazaların önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çelik döküm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çelik döküm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çelik döküm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çelik döküm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

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