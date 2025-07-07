Kocaeli'de Çınar Ağacından Düşen Dal, 1 Can Aldı: O Anlar Kamerada

Kocaeli'de Çınar Ağacından Düşen Dal, 1 Can Aldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, çınar ağacından kopan bir dalın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olayın Ayrıntıları ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı'nda gerçekleşen kazada, 29 yaşındaki Erdem Ulak yaşamını yitirirken, Seda K. ve Arif Can K. yaralandı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ağacın dalının şiddetle devrilmesi ve bunun ardından çevredeki insanların panik içinde kaçıştığı anlar yer alıyor.

Erdem Ulak'ın cenazesi, memleketi Karabük'teki Safranbolu ilçesine defnedilmek üzere gönderildi. Yaralılardan Arif Can K.'nin tedavisinin ardından taburcu olduğu, Seda K.'nın ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ekipler bölgeye şerit çekerek, alana girişi kapattı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ekipler bölgeye şerit çekerek, alana girişi kapattı.