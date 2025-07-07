DOLAR
40 -0,23%
EURO
46,94 0,2%
ALTIN
4.247,94 0,62%
BITCOIN
4.338.611,01 0,24%

Kocaeli'de Çınar Ağacından Düşen Dal, 1 Can Aldı: O Anlar Kamerada

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacından kopan dal, 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 15:15
Kocaeli'de Çınar Ağacından Düşen Dal, 1 Can Aldı: O Anlar Kamerada

Kocaeli'de Çınar Ağacından Düşen Dal, 1 Can Aldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, çınar ağacından kopan bir dalın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olayın Ayrıntıları ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı'nda gerçekleşen kazada, 29 yaşındaki Erdem Ulak yaşamını yitirirken, Seda K. ve Arif Can K. yaralandı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ağacın dalının şiddetle devrilmesi ve bunun ardından çevredeki insanların panik içinde kaçıştığı anlar yer alıyor.

Erdem Ulak'ın cenazesi, memleketi Karabük'teki Safranbolu ilçesine defnedilmek üzere gönderildi. Yaralılardan Arif Can K.'nin tedavisinin ardından taburcu olduğu, Seda K.'nın ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ekipler bölgeye...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ekipler bölgeye şerit çekerek, alana girişi kapattı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ekipler bölgeye...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ekipler bölgeye şerit çekerek, alana girişi kapattı.

İLGİLİ HABERLER

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Çınar Ağacından Düşen Dal, 1 Can Aldı: O Anlar Kamerada
2
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Denizli'de Bağımlılıkla Mücadeleye Dikkat Çekti
3
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
4
Çankırı'daki Güldürcek Barajı'nda Su Seviyesi Tehlikeli Düşüşte
5
KCG Tekstil'den Mısır'a 24 Milyon Dolar Yatırım
6
Uzmanından Orman Yangınları İçin Kritik Uyarı: 'Yüzde 90 İnsan Kaynaklı'
7
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu