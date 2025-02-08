Kocaeli'de Cinayet Zanlıları Tutuklandı

Kocaeli'de Cinayet Davasında Önemli Gelişme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana gelen cinayet olayıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olayda hayatını kaybeden V.A. (19) için başlatılan soruşturma neticesinde gözaltına alınan 3 şüpheliden A.Ş. ve B.Ş. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafapaşa Mahallesi'nde V.A.'nın tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından iki gün önce kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan titiz araştırmalar sonucunda, şüphelilerin A.Ş., B.Ş. ve S.A. olduğu tespit edildi.

Söz konusu üç zanlı, Sakarya ilinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ş. ve B.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatırlatalım ki, Kocaeli'nin Gebze ilçesi'nde V.A., Muammer Aksoy Caddesi'nde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.