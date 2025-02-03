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Kocaeli'de Çocuklarına Şiddet Uygulayan Anne ve Babaya Adli Kontrol

Kocaeli, Gebze'de çocuklarına şiddet uyguladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan anne ve babaya adli kontrol kararı verildi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:33
Kocaeli'de Çocuklarına Şiddet Uygulayan Anne ve Babaya Adli Kontrol

Kocaeli'de Çocuklarına Şiddet Uygulayan Anne ve Babaya Adli Kontrol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çocuklarına şiddet uyguladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan anne H.K.Ç. ve baba M.Ç. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturma Süreci ve Gözaltılar

H.K.Ç. isimli çocuğa yönelik şiddet olayına ilişki görüntülerin sosyal medya ve basına yansıması üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Dün gözaltına alınan anne S.Ç. ile baba M.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilerek, hakimlik tarafından adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Çocuk H.K.Ç.'nin Durumu

Olayın ardından H.K.Ç.'nin bipolar bozukluğu bulunduğu belirtildi. Ayrıca, çocuk için koruma tedbir kararı alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi'ne teslim edildi.

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