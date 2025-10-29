Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ kurtarıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazından 18 yaşındaki Dilara Bilir'in sağ olarak çıkarıldığını açıkladı. Genç kadının genel durumunun iyi göründüğü, bilincinin açık olduğu ve Gebze Fatih Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Aktaş'ın açıklamaları

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı hamdolsun enkazdan sağ olarak çıkardık."

Aktaş, anne ve babayla ilgili henüz bir bilgi olmadığını belirterek:

"Onlarla ilgili çalışma devam ediyor ama ailenin diğer çocuğu Hayrunnisa'nın da maalesef cansız bedenine ulaşıldı. 14 yaşındaki kızımızın da maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Dolayısıyla ailenin 3 çocuğunu da çıkarmış olduk ama ikisi maalesef ölü olarak çıkarıldı. Allah rahmet eylesin. Dilara kızımıza da geçmiş olsun diyoruz. Allah'tan şifalar diliyoruz."

"Çocuklar aynı odadalar mıydı?" sorusu üzerine Aktaş, 3 çocuğun da aynı odadan çıkarıldığını söyledi.

Anne ve babanın farklı bir odada göründüğünü dile getiren Aktaş, çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Yoğun çalışma devam ediyor. İnşallah çok vakit geçmeden anne babaya da ulaşacağız. Ümidimiz onlara da sağ ulaşmak. Maalesef şu anda ses yok, henüz alınmış bir ses yok ama ümidimizi kaybetmiyoruz. Şu anki tespit ve değerlendirmelerimize göre binada 5 kişi vardı. Başka bir şahsın olduğuna ilişkin en azından şu an için tespitimiz yok."

Ekiplerin sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü çalışmalarda 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde de devam ediliyor.