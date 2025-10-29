Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ kurtarıldı

Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı; ekipler iki kardeşin cansız bedenine ulaştı, anne-baba için arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 22:05
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ kurtarıldı

Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ kurtarıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazından 18 yaşındaki Dilara Bilir'in sağ olarak çıkarıldığını açıkladı. Genç kadının genel durumunun iyi göründüğü, bilincinin açık olduğu ve Gebze Fatih Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Aktaş'ın açıklamaları

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı hamdolsun enkazdan sağ olarak çıkardık."

Aktaş, anne ve babayla ilgili henüz bir bilgi olmadığını belirterek:

"Onlarla ilgili çalışma devam ediyor ama ailenin diğer çocuğu Hayrunnisa'nın da maalesef cansız bedenine ulaşıldı. 14 yaşındaki kızımızın da maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Dolayısıyla ailenin 3 çocuğunu da çıkarmış olduk ama ikisi maalesef ölü olarak çıkarıldı. Allah rahmet eylesin. Dilara kızımıza da geçmiş olsun diyoruz. Allah'tan şifalar diliyoruz."

"Çocuklar aynı odadalar mıydı?" sorusu üzerine Aktaş, 3 çocuğun da aynı odadan çıkarıldığını söyledi.

Anne ve babanın farklı bir odada göründüğünü dile getiren Aktaş, çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Yoğun çalışma devam ediyor. İnşallah çok vakit geçmeden anne babaya da ulaşacağız. Ümidimiz onlara da sağ ulaşmak. Maalesef şu anda ses yok, henüz alınmış bir ses yok ama ümidimizi kaybetmiyoruz. Şu anki tespit ve değerlendirmelerimize göre binada 5 kişi vardı. Başka bir şahsın olduğuna ilişkin en azından şu an için tespitimiz yok."

Ekiplerin sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü çalışmalarda 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde de devam...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde de devam ediliyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde de devam...

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abuja'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonla Kutlandı
2
Kayseri'de 29 Ekim Resepsiyonu: Cumhuriyet'in 102. Yılı
3
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ kurtarıldı
4
Gerze'de Lastik Değişen Araca Çarpan Araç: 4 Yaralı
5
Muş'ta 29 Ekim Resepsiyonu: Cumhuriyetin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı
6
Şam'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonu — Burhan Köroğlu Ev Sahipliğinde
7
Özgür Özel: İBB'nin 16'ncı Yurdu Zübeyde Hanım, Türkiye'nin 77'nci Yurdu

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar