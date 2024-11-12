Kocaeli'de DEVA Partisi Başkanının Ölüm Davasında Karar: Müebbet ve Ceza Yağdı

Kocaeli'de DEVA Partisi Başkanının Cinayeti Davasında Karar Açıklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, dönemin DEVA Partisi İlçe Başkanı Savaş Taş'ın tabancayla öldürülmesi davasında nihai karar verildi. Duruşmada, yargılanan iki sanıktan birine müebbet hapis ve 4 yıl 10 ay ceza verilirken, diğeri 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Süreci ve İfadeler

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya tutuklu sanık Fırat C. şahsen katılırken, diğer sanık R.C. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Maktulün eşi Pınar Taş ve babası Aydın Taş, sanıklara karşı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

Olayın planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini savunan katılan avukatı, her iki sanığın da “tasarlayarak kasten öldürme” suçuyla yargılanmalarını istedi. Pişmanlık duyduğunu ifade eden sanık Fırat C, maktulün ailesinden özür diledi; buna karşılık R.C, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme heyeti, Fırat C'yi kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına, ayrıca hakaret, tehdit ve İ.K'ye karşı kasten yaralama suçlarından toplam 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırırken, R.C.'ye de basit yaralama suçundan 10 ay hapis cezası verdi.

Olayın Arka Planı

Olay, 21 Eylül 2022'de Körfez ilçesinde meydana gelmişti. Çıkan silahlı kavgada yaralanan Savaş Taş, hastaneye kaldırılmış ancak burada yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Fırat C. tutuklanırken, ağabeyi R.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.