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Kocaeli'de Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 17:51
Kocaeli'de Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Kocaeli'de Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, D-605 kara yolu üzerindeki Çayırköy mevkisi'nde bir otomobil devrildi. Kaza, H.E. idaresindeki 41 N 2611 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yoldan çıkması sonucu gerçekleşti.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilme sonucu araçta bulunan sürücü H.E. ile birlikte 3 yolcu yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

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