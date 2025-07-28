Kocaeli'de Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Kocaeli'de Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, D-605 kara yolu üzerindeki Çayırköy mevkisi'nde bir otomobil devrildi. Kaza, H.E. idaresindeki 41 N 2611 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yoldan çıkması sonucu gerçekleşti.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilme sonucu araçta bulunan sürücü H.E. ile birlikte 3 yolcu yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.