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Kocaeli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 47 Gözaltı

Kocaeli merkezli dolandırıcılıkta 47 şüpheli yakalandı, 6 kişi hala firarda.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:43
Kocaeli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 47 Gözaltı

Kocaeli'de Dolandırıcılık Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

Kocaeli merkezli gerçekleştirilen bir dolandırıcılık operasyonunda toplam 47 şüpheli gözaltına alındı.

4 Milyon Liralık Vurgun

İddialara göre, şüpheliler 15 farklı ilde internette ilan vererek alışveriş yapmak isteyen vatandaşları ürün bedeli ve kapora alarak dolandırdılar. Elde edilen toplam dolandırıcılık miktarının 4 milyon lira civarında olduğu belirtildi.

Gözaltılar ve Süren Takip

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi, siber suçların önlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve takip çalışmalarını yürüttü. Ekipler, şüphelilerin internet üzerindeki ilanlarını inceledi ve bu kapsamda Adana, İstanbul, Osmaniye, Antalya, İzmir, Iğdır, Van, Manisa, Isparta, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Ankara ve Ağrı illerinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Firari Şüpheliler İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Söz konusu operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden bazıları Emniyetteki işlemlerine devam ediliyor. Ek olarak, yurt dışında bulunan 3 kişi dahil toplamda 6 firari şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışmalar sürmektedir.

Kocaeli merkezli 15 ilde internete verdikleri ilanlar üzerinden alışveriş yapmak isteyenleri ürün...

Kocaeli merkezli 15 ilde internete verdikleri ilanlar üzerinden alışveriş yapmak isteyenleri ürün bedeli ve kapora alarak 4 milyon liraya yakın dolandırdıkları iddiasıyla 47 şüpheli gözaltına alındı. Adana'nın Kozan ilçesinde yakalanan zanlılar, araçla Kocaeli'ne gönderildi.

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