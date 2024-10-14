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Kocaeli'de Eşine Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltında

Kocaeli Çayırova'da eşini başından vuran Tuncay A. gözaltına alındı. Semira A. hastanede tedavi altında.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:36
Kocaeli'de Eşine Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltında

Kocaeli'de Silahlı Olay

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, eşine silahla saldıran bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Tuna ve Semira Arasında Kavga

Özgürlük Mahallesi'nde yaşanan olayda, Tuncay A. (45) ve eşi Semira A. (37) arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma çıktı. Kavga esnasında silah ateş aldı

Kavga sırasında Tuncay A., yanında bulunan tabancayı kullanarak eşini başından vurdu. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

Olay Sonrası Gelişmeler

İhbar üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine intikal etti. Semira A., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.

Bu sırada, olayın şüphelisi olan Tuncay A. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

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