Kocaeli'de Eşinin Silahla Yaraladığı Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Cani Eylem

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, eşinin silahlı saldırısına uğrayan bir kadın, hastanede hayatını kaybetti. Olay, Özgürlük Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olayın Detayları

37 yaşındaki Semira A., 45 yaşındaki eşi Tuncay A. ile yaşadığı tartışmanın ardından silahla başından yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Semira, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlıya Tutuklama

Olayın hemen ardından, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Tuncay A., adli makamlarca çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bu üzücü olay, kadınlara yönelik şiddetin tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Toplumda bu tür vakaların sona ermesi için daha fazla önlem alınması gerektiği düşünülüyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşini silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşini silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşini silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.