Kocaeli'de Filistin'e Destek Yürüyüşü: 60 Binden Fazla Ölü, 125 Binden Fazla Yaralı

Kocaeli'de, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüş, Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edildi.

Etkinlikte, Türk ve Filistin bayraklarıyla Fevziye Camisi önünde toplanan kalabalık, "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Katil İsrail" sloganları atarak Anıtpark'a kadar yürüdü.

İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in son 80 yıl boyunca Gazze halkına uyguladığı zulmün altını çizdi. 7 Ekim 2023 sonrası dönemde saldırıların arttığını vurgulayan Utaş, "Saldırıların sonucunda 60 binden fazla kişinin öldüğünü, 125 binden fazla kişinin yaralandığını" ifade etti.

Utaş, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler olduğunu belirtti. İlaveten, Gazze'deki sağlık altyapısının çöktüğünü, hastanelerin tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremediğini açıkladı.

Utaş, eğitim kurumları, su tesisleri ve barınma alanlarının da İsrail saldırılarıyla tahrip olduğunu aktardı. Israil'in uyguladığı saldırıların, halkı yok etmeye yönelik vahşi bir katliam olduğunu söyleyen Utaş, "Gazze yalnız değildir" diyerek uluslararası kamuoyuna seslendi.

Utaş, ateşkesin sağlanmasına rağmen İsrail'in saldırılara devam ettiğini ve uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Gazze'ye açılan sınır kapılarının abluka altında tutulduğunu ve insani yardımların geçişinin engellendiğini dile getirdi.

"2 milyondan fazla insan açlık krizi ile karşı karşıya. Çocuklar açlıktan hayatlarını kaybediyor" diyen Utaş, bu durumun bir insanlık suçu olduğunu belirtti. Yürüyüş, dua okunmasının ardından sona erdi.

Kocaeli'de, Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Fevziye Camisi önünde toplandı. "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Katil İsrail" sloganları atan grup, Anıtpark'a kadar yürüdü.

Kocaeli'de, Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Fevziye Camisi önünde toplandı. "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Katil İsrail" sloganları atan grup, Anıtpark'a kadar yürüdü.