Kocaeli'de Fırtına Hasarı: Çatılar Uçtu, Aileler Konaklandı

Kocaeli'de şiddetli fırtına ve sağanak birçok evde hasara yol açtı; etkilenen aileler Konaklama Oteli'ne yerleştirildi, tespit ve raporlama başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:27
Kocaeli'de Fırtına Hasarı: Çatılar Uçtu, Aileler Konaklandı

Kocaeli'de şiddetli fırtına sonrası geniş çaplı hasar

Kocaeli'de dün etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, kent genelinde çok sayıda evde önemli hasara yol açtı. Lodosun etkisiyle bazı mahallelerde çatılar uçtu, yağış nedeniyle konutlar su aldı ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Afetten etkilenen aileler güvenli alanlara alınarak barınma ve temel ihtiyaçları karşılandı; hasar gören konutlarda saha ekipleri tarafından tespit ve raporlama çalışmaları başlatıldı.

Evleri hasar gören ailelere konaklama hizmeti

Evleri hasar görenler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'te bulunan Konaklama Oteli'ne yerleştirildi. Sosyal hizmetler ve ilgili birimler tarafından yapılan tespitlerin ardından afetin vurduğu konutlarda detaylı raporlama süreci yürütülüyor. Yetkililer, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için sürecin koordineli şekilde sürdürüldüğünü bildirdi. Barınma, yeme-içme ve temel ihtiyaçlar karşılanıyor.

Aileler o anları anlattı

Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nden Kasım Çağla, yaşadıklarını şöyle aktardı: "Lodos çatılarımızı uçurdu. Evdeki her şey su içinde kaldı, eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Aniden oluşan fırtına sırasında sanki çatı değil de dünya yıkılıyormuş gibi hissettik. Biz 5 kişilik bir aileyiz, çocuklar okuldan yeni gelmişti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sağ olsun zabıta ve belediye ekipleri bizi o durumdan kurtardı. Gece saatlerinde Konaklama Oteli'ne getirildik."

Diliskelesi Mahallesi'nden Ramazan Başçı ise şunları söyledi: "O sabah hastanedeydim. Fırtına ve yağmur nedeniyle eve ulaşmak zor oldu. Eve vardığımızda hiçbir şeyin sağlam kalmadığını gördük. Yetkililer hemen gelerek gerekli desteğin sağlanacağını söyledi. Şu anda eşyalarımız tamamen zarar görmüş durumda. Büyükşehir belediyesi bizi konaklama merkezine aldı, ihtiyaçlarımız karşılandı. Evimizin onarımı tamamlandıktan sonra yeniden yerleştirileceğimiz söylendi."

Yetkililer, tespit ve raporlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından hasar tespitine göre gerekli yardımların planlanıp uygulanacağını belirtti.

KOCAELİ’DE ŞİDDETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN BİRÇOK EVDE BÜYÜK HASAR OLUŞURKEN, AFETTEN...

KOCAELİ’DE ŞİDDETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN BİRÇOK EVDE BÜYÜK HASAR OLUŞURKEN, AFETTEN ETKİLENEN AİLELER GÜVENLİ ALANLARA YERLEŞTİRİLDİ, HASAR GÖREN KONUTLARDA TESPİT VE RAPORLAMA SÜRECİ BAŞLATILDI.

FIRTINA MAĞDURLARI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Fırtına Hasarı: Çatılar Uçtu, Aileler Konaklandı
2
İlker Kazan: İzmit Belediyesi Yılbaşı Harcamalarını 'Öz Kaynak' Diyerek Gizledi
3
Kayseri protokolünden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
4
Ankara'da Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı Başladı
5
Türkiye-Endonezya Ortak Dışişleri ve Savunma Toplantısı Ankara'da
6
Melikgazi'de Çanakkale Ruhu 110. Yıldönümünde Anıldı
7
Arpaguş: Ankara’daki Strateji Anadolu’da Uygulanmıyorsa Eksik Kalır

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları