Kocaeli'de Fırtına Hasarı: Çatılar Uçtu, Aileler Konaklandı

Kocaeli'de şiddetli fırtına sonrası geniş çaplı hasar

Kocaeli'de dün etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, kent genelinde çok sayıda evde önemli hasara yol açtı. Lodosun etkisiyle bazı mahallelerde çatılar uçtu, yağış nedeniyle konutlar su aldı ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Afetten etkilenen aileler güvenli alanlara alınarak barınma ve temel ihtiyaçları karşılandı; hasar gören konutlarda saha ekipleri tarafından tespit ve raporlama çalışmaları başlatıldı.

Evleri hasar gören ailelere konaklama hizmeti

Evleri hasar görenler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'te bulunan Konaklama Oteli'ne yerleştirildi. Sosyal hizmetler ve ilgili birimler tarafından yapılan tespitlerin ardından afetin vurduğu konutlarda detaylı raporlama süreci yürütülüyor. Yetkililer, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için sürecin koordineli şekilde sürdürüldüğünü bildirdi. Barınma, yeme-içme ve temel ihtiyaçlar karşılanıyor.

Aileler o anları anlattı

Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nden Kasım Çağla, yaşadıklarını şöyle aktardı: "Lodos çatılarımızı uçurdu. Evdeki her şey su içinde kaldı, eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Aniden oluşan fırtına sırasında sanki çatı değil de dünya yıkılıyormuş gibi hissettik. Biz 5 kişilik bir aileyiz, çocuklar okuldan yeni gelmişti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sağ olsun zabıta ve belediye ekipleri bizi o durumdan kurtardı. Gece saatlerinde Konaklama Oteli'ne getirildik."

Diliskelesi Mahallesi'nden Ramazan Başçı ise şunları söyledi: "O sabah hastanedeydim. Fırtına ve yağmur nedeniyle eve ulaşmak zor oldu. Eve vardığımızda hiçbir şeyin sağlam kalmadığını gördük. Yetkililer hemen gelerek gerekli desteğin sağlanacağını söyledi. Şu anda eşyalarımız tamamen zarar görmüş durumda. Büyükşehir belediyesi bizi konaklama merkezine aldı, ihtiyaçlarımız karşılandı. Evimizin onarımı tamamlandıktan sonra yeniden yerleştirileceğimiz söylendi."

Yetkililer, tespit ve raporlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından hasar tespitine göre gerekli yardımların planlanıp uygulanacağını belirtti.

