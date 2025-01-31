Kocaeli'de Geleneğin Zamanı: Kaz Bayramı Kutlandı

Kocaeli'de Kaz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Eseler Mahallesi'nde, geçmişi 200 yıl öncesine dayanan Kaz Bayramı etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinlerinin işbirliğiyle düzenlenen bu özel etkinlik, Kocaeli'nin yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtılması, gastronomi mirasının gün yüzüne çıkarılması amacıyla yapıldı. Etkinlik, Eseler Mahallesi meydanında yapıldı ve katılımcılara kaz eti, pilav, lokma, helva ve hoşaf gibi lezzetli ikramlar sunuldu.

Yerel Yönetimlerin Destekleyici Rolü

Etkinliğe katılan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, bu geleneğin uzun yıllar sürmesini diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise kültürün gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek, “Kaz Bayramı'nın ortaya çıkış noktası, insanların birbirine destek olması ve kışa hazırlık yapmasıdır. Bunun içinde imece ve işbirliği var. Dayanışmaya bugün de ihtiyaç var, yarın da olacak” şeklinde konuştu.

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin de kültürel mirası geleceğe taşımak adına aktif çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Yüzyıllık Gelenek ve Hazırlık Detayları

Her yıl Ocak ayında kutlanan Kaz Bayramı için, etkinlik öncesinde toplu halde kesilen kazların tüyleri ve içi temizlenerek bir gece dinlenmeye bırakılıyor. Bayram sabahı suya yatırılan etler, sudan çıkarılarak şişlere diziliyor ve fırına sürülüyor.

Bölge halkının, savaş yıllarında dahi bu geleneği yaşatma çabası, 200 yıllık bir mirasa sahip olunmasını sağladı. Kaz Bayramı'nın özündeki dayanışma ve birliktelik teması, bu özel etkinliğin gelecekte de sürdürülmesine ışık tutuyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Eseler Mahallesi'nde geçmişi 200 yıl öncesine dayanan "Kaz Bayramı" kutlandı. Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinlerinin işbirliğiyle Kocaeli'nin yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtılması, gastronomi değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kutlanan "Kaz Bayramı" kapsamında Eseler Mahallesi meydanında etkinlikler gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Eseler Mahallesi'nde geçmişi 200 yıl öncesine dayanan "Kaz Bayramı" kutlandı. Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinlerinin işbirliğiyle Kocaeli'nin yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtılması, gastronomi değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kutlanan "Kaz Bayramı" kapsamında Eseler Mahallesi meydanında etkinlikler gerçekleştirildi.