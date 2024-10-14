Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli'de Göçmen Kaçakçılığına Karşı Operasyon

Kocaeli merkezli gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda toplamda 8 şahıs yakayı ele verdi. Operasyon, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütüldü.

Operasyona Destek Veren Ekipler

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi, çeşitli illerle koordineli olarak önemli bir çalışma yürüttü. Ankara, Hatay, Mersin ve Kilis emniyet müdürlükleri de bu sürece destek verdi.

Eşzamanlı Operasyon Gerçekleştirildi

11 farklı adrese yapılan eşzamanlı operasyonda toplamda 10 şüphelinin yakalanması hedefleniyordu. Bu süreçte 8 kişi gözaltına alındı; firari şüphelilerin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Dijital Materyaller Ele Geçirildi

Gözaltına alınan şahısların adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, suçla bağlantılı pek çok dijital materyal bulundu. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.