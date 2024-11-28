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Kocaeli'de Hafriyat Döküm Sahasında Toprak Kayması: 1 İşçi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat döküm sahasında yaşanan toprak kaymasında 1 işçi yaralandı ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:08
Kocaeli'de Hafriyat Döküm Sahasında Toprak Kayması: 1 İşçi Yaralandı

Kocaeli'de Hafriyat Döküm Sahasında Yaralı İşçi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan hafriyat döküm sahasında meydana gelen toprak kayması sonucunda 1 işçi yaralandı.

Olay, Kirazpınar Mahallesi mevkisindeki taş ocakları hafriyat döküm alanında gerçekleşti. Meydana gelen kayma ile birlikte, alanda çalışan bazı tırlar ve işçiler, zeminle yaklaşık 30 metre aşağı kaydı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri intikal etti. Yaralanan işçi Ş.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı. Kaymanın yaşandığı bölgenin yan tarafından yol açan ekipler ise, çalışanları ve çeki halatlarına bağladıkları tırları iş makineleriyle güvenli alana taşıdı.

Olayın ardından bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor ve durumun ciddiyeti üzerine yetkililer de incelemelerde bulunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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