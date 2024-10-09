Kocaeli'de Halk Otobüsünde Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Bıçaklı Saldırı İle Yaşamını Yitiren Genç

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, özel bir halk otobüsünde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucunda 29 yaşındaki Enes Yiğit Toraman hayatını kaybetti.

Saldırı Anı Kameralara Yansıdı

Toraman, Karamürsel Otogarı'ndan İzmit yönüne giden halk otobüsüne bindikten kısa bir süre sonra, 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toraman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Kaçan Şüpheliyi Arıyor

Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu arada, bıçaklı saldırı anı otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın durakta otobüse bindikten sonra arka kısma doğru ilerleyerek Toraman'a saldırdığı ve yolcuların panik yaşadığı anlar yer alıyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.