Kocaeli'de Havalandırma Boşluğuna Düşen Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kocaeli'de Havalandırma Boşluğuna Düşen Kişi Kurtarıldı

Olayın Detayları ve Kurtarma Çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, İzmit'te meydana gelen olayda, Alemdar Caddesinde bulunan bir apartman dairesinde havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan kişiyi kurtardı.

Apartman sakini Y.O.G, lavaboya girdiği sırada elindeki cep telefonunun havalandırma boşluğuna düştüğünü belirledi. Telefonunu almak isterken dengesini kaybeden Y.O.G, üç kat yükseklikten düşerek boşlukta sıkıştı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, mahsur kalan kişiye ulaşmak için dairenin duvarında kontrollü kırma işlemi gerçekleştirdi. Duvarın açılmasıyla Y.O.G bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarılan Y.O.G, ilk müdahalesi için sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edildi. Yapılan kontrollerde yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

