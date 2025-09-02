DOLAR
Kocaeli'de Havalandırma Boşluğuna Düşen Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

İzmit'te havalandırma boşluğuna düşen Y.O.G, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kontrollü duvar yıkımıyla kurtarıldı; sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 00:55
Olayın Detayları ve Kurtarma Çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, İzmit'te meydana gelen olayda, Alemdar Caddesinde bulunan bir apartman dairesinde havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan kişiyi kurtardı.

Apartman sakini Y.O.G, lavaboya girdiği sırada elindeki cep telefonunun havalandırma boşluğuna düştüğünü belirledi. Telefonunu almak isterken dengesini kaybeden Y.O.G, üç kat yükseklikten düşerek boşlukta sıkıştı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, mahsur kalan kişiye ulaşmak için dairenin duvarında kontrollü kırma işlemi gerçekleştirdi. Duvarın açılmasıyla Y.O.G bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarılan Y.O.G, ilk müdahalesi için sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edildi. Yapılan kontrollerde yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, İzmit'te havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan kişiyi evin duvarını yıkarak kurtardı.

