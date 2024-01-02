Kocaeli'de işçilere yemek ve servis skandalı: Fabrikada bir skandal daha ortaya çıktı

Tezcan Galvaniz fabrikasında işçiler, sözleşmede bulunan kışlık kıyafet hakkını istedi. Fakat fabrikanın patronu, işçilerin bu talebini reddetti ve yemek ve servis hizmetlerini iptal etti. Fabrikanın müdürü ise işçilere, "Burada patronun sözü geçer, dışarıda yemeğinizi yiyin" dedi. İşçiler, haklarını almak için eylem yapmaya hazırlanıyor.





Kocaeli'de Tezcan Galvaniz fabrikasında işçilerin haklarına saldıran patron, bir işçiye şiddet uyguladı. Patron S.T., işçinin elindeki evrakları yüzüne atan ve küfür eden patron, işçinin eline de vurdu.





Bu olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Patron, daha önce de işçilerin yemeğini ve servisini kesmiş, kışlık kıyafet vermemişti. İşçilerin ulaşımını Kartepe Belediyesi sağladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, fabrikada inceleme başlattı.