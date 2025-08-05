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Kocaeli'de Kamyonet, Beton Bloka Çarptı: Sürücü Yaralandı

Kocaeli İzmit'te kamyonetiyle yokuşu inerken beton bloka çarpan sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 19:10
Kocaeli'de Kamyonet, Beton Bloka Çarptı: Sürücü Yaralandı

Kocaeli'de Kamyonet Kazası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, beton bloka çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Olay, Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi.

Yokuştan inen Gökhan A. yönetimindeki 41 KP 051 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bloka çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Kaza sırasında araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, gerekli tedavi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ilgili cadde bir süreliğine kontrollü olarak ulaşıma kapatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yokuştan inerken beton bloka çarpan kamyonetin sürücüsü...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yokuştan inerken beton bloka çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yokuştan inerken beton bloka çarpan kamyonetin sürücüsü...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yokuştan inerken beton bloka çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

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