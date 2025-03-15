Kocaeli'de Kamyonet ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, bir kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Olay, D-605 kara yolu Kale mevkisi'nde yaşandı.

Alınan bilgilere göre, E.A. yönetimindeki 41 AIG 773 plakalı motosiklet, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 GJB 919 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazanın hemen ardından, çevredekilerin yardımıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü E.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette bulunan F.B. ise Kandıra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısının kaza yerindeki incelemesinin ardından, E.A.'nın cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılması ile normale döndü.