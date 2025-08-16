Kocaeli'de Karamürsel orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı — Vali Aktaş açıklaması

Kocaeli'de Karamürsel orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

GÜNCELLEME: Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınının havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındığını bildirdi.

Suludere Mahallesi mevkisinde dün saat 13.00 sıralarında otluk alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangına müdahale devam ediyor. Başlangıçtan bu yana yoğun bir seferberlik sağlanırken, söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Müdahale ekipleri ve kullanılan araç-gereç

Yangının ikinci günündeki çalışmalara Orman İşletme, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ile arama kurtarma dernekleri katılıyor. Alanda görev yapan kaynaklar arasında 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinesi, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter ve 6 uçak yer alıyor.

Ayrıca saha güvenliği ve sağlık desteği için 2 ambulans ile 4 UMKE aracı bulunuyor. GSM operatörlerine ait mobil haberleşme araçları ve mobil mutfaklar da iletişimin kesintisiz sağlanması ile görevli personelin ihtiyaçlarının karşılanması için sahada hazır tutuluyor.

Tahliye, hasar ve Vali Aktaş'ın değerlendirmesi

Valilikten yapılan açıklamada yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğü, alevlere havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi. Dün tedbir amacıyla tahliye edilen Safiye, Suludere ve Akçat mahallelerinde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Vali İlhami Aktaş, yangından etkilenen Akçat Mahallesi'nde incelemelerde bulunup vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Aktaş gazetecilere, yangının başladığı andan itibaren yapılan mücadeleyle "An itibarıyla tam kontrol altına aldık denilemese de çoğunlukla kontrol altına alındı diyebiliriz." şeklinde konuştu ve bazı bölgelerde rüzgârdan kaynaklı tütmelerin sürdüğünü kaydetti.

Aktaş, saha raporlarına göre şu ana kadar çeşitli kurum ve kuruluşlardan 1000'in üzerinde personel, 250'den fazla araç, 6 uçak ve 10 helikopter ile müdahale edildiğini aktardı. İletişimin kesilmemesi için mobil haberleşme araçlarının ve mobil mutfakların kurulduğunu belirtti.

Vali Aktaş, tahliye edilen üç köy için alınan tedbirin akşama kadar devam edeceğini, yangının toparlanması halinde tahliyeye son verileceğini söyledi. Aktaş ayrıca "Yangında ağırlıklı olarak bağ evi olmak üzere 12 yapı yanmış ve zarar görmüş vaziyette." bilgisini paylaştı ve zarar tespit çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.

Vatandaşlara yangınlara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunan Aktaş, yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesini ve özellikle rüzgârlı havalarda ateş yakılmamasını istedi. Konuşmasını, "Umarım yeni yangınlar oluşmaz. Bu şekilde doğa ve orman kaybımız da olmaz. Tekrar tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." sözleriyle tamamladı.

Vali Aktaş, yangın söndürme çalışmalarında görev alan tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür etti.