Kocaeli'de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: Çift Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, karbonmonoksit gazından etkilenen bir çift hastaneye kaldırıldı. Olay, Mimarsinan Mahallesi 510 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi.

70 yaşındaki Şaban K. ve 68 yaşındaki eşi Emine K.’den haber alamayan komşuları, durumu fark ederek eve gitti. İçeri girdiklerinde, çiftin hareketsiz yattığını gören komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirleyerek, Şaban ve Emine K.'yı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca hastaneye kaldırıldı.