Kocaeli’de Katılım Evim İzmit Şubesi’nde ‘Şikayetini silmezsen paranı alamazsın’ iddiası

Kocaeli’de Katılım Evim müşterisi, şikayetini sildirmeye zorlandığını iddia etti

Kocaeli'de bir vatandaş, daha önce sorun yaşadığı Katılım Evim ile ikinci kez çalışmaya başladıktan sonra yaşadığı aksaklıkları Şikayetvar üzerinden paylaştı. Ödeme planına katıldıktan ve ödemesini tamamladıktan sonra hak ettiği ödemeyi talep eden vatandaş, firma yetkililerinden "Şikayetini silmezsen paranı alamazsın" şeklinde bir yanıt aldığını söyledi.

Vatandaşın iddiası ve talebi

Olayın detaylarını anlatan vatandaş, yaşadığı süreci şöyle aktardı:

"Katılım Evim İzmit şubesinin daha önceki teslimat sürecinde ciddi sıkıntılar yaşamıştım ve bunu ’Şikayetvar’ üzerinden paylaşmıştım. Buna rağmen şubede çalışan arkadaşlarım olduğu için iyi niyetle hareket edip, tekrar aynı şube üzerinden yeni bir ödemeye katıldım ve önceki olumsuz tecrübemi görmezden geldim. Ne yazık ki yine teslimatım geç ödendi. Asıl rahatsızlığım ise, İzmit şubesindeki görevlilerin Şikayetvar’daki eski şikayetimi sildirmeye çalışmalarıdır. Bugün şubeye gittiğimde açıkça, "Şikayetinizi silmezseniz, teslimatınız genel merkez tarafından onaylanmaz" şeklinde tehdit içeren bir ifadeyle karşılaştım ve bu baskı sonucunda Şikayetvar’daki şikayetimi sildirmek zorunda kaldım. Hem teslimatımın yine geç yapılması, hem de şikayetimi silmem için baskı görmem, son derece rahatsız edici ve güven sarsıcı bir durumdur. Katılım Evim’in bu konuda gerekli incelemeyi yapmasını, özellikle İzmit şubesindeki bu yaklaşımın araştırılmasını ve bir daha hiçbir müşterinin benzer bir baskıya maruz kalmaması için gerekli adımların atılmasını talep ediyorum" dedi.

Vatandaş, şikayetinin sildirilmesine zorlanmasının ve teslimatın tekrar gecikmesinin kendisinde güven kaybı oluşturduğunu belirterek, Katılım Evim’den konuya ilişkin açıklama ve inceleme talep ediyor.

KOCAELİ'DE BİR VATANDAŞ, KATILIM EVİM FİRMASIYLA YAŞADIĞINI SIKINTILARI İNTERNET ÜZERİNDEN ŞİKAYET ETTİ. İKİNCİ KEZ AYNI FİRMAYLA ÇALIŞAN VATANDAŞ, "ŞİKAYETİNİ SİLMEZSEN PARANI ALAMAZSIN" CEVABI İLE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI.